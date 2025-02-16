Госсекретарь США рассказал о своем отношении к переговорам Москвы и Вашингтона

Рубио заявил, что сохраняет оптимизм в отношении переговоров с РФ по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что один звонок или встреча не смогут урегулировать кризис на Украине, однако он сохраняет оптимизм по поводу предстоящих контактов с Россией. Об этом сообщает CBS.

По его словам, состоявшиеся контакты уже являются первым шагом на пути к миру, но предстоит пройти еще долгий путь, а также проделать огромную работу.

Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп сохраняет настрой положить конец российско-украинскому конфликту.

До этого Рубио заявил, что США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Источник отметил, что планируется поездка должностных лиц, которые подготовят почву для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее делегация США направилась в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ по Украине.