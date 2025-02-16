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На Западе призвали Украину смириться с тем, что переговоры пройдут без нее

NI: Украине придется принять, что мирные переговоры пройдут между Россией и США
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина должна принять тот факт, что мирные переговоры по завершению конфликта будут проходить между Россией и США. Об этом пишет журнал National Interest.

Автор отмечает, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа «дала понять, что она будет договариваться о завершении конфликта на Украине без Киева».

»Правительству Украины, привыкшему к почтительному отношению Белого дома под президентством Джо Байдена, придется просто принять любое решение, к которому придут президенты США и России касательно боевых действий», — говорится в публикации.

National Interest подчеркивает, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Обозреватель считает, что лучшим вариантом для страны будет мирное урегулирование с отказом от территорий, так Киев сможет избежать полного разгрома на поле боя.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что представители США предприняли попытку убедить Украину в том, что ее представителей пригласят принять участие в переговорах по разрешению украинского конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что не знает о переговорах в Саудовской Аравии.

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