В Венгрии отреагировали на экстренный саммит в Париже

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х с иронией отреагировал на намерение политиков европейских стран обсуждать в Париже Украину в отсутствие украинских представителей.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о прибытии в Париж для участия в «ключевых переговорах».

«Они собираются говорить об Украине без Украины?» — написал он.

17 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не принимает участия в переговорах между представителями Москвы и Вашингтона, которые пройдут в Саудовской Аравии.

До этого сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее стало известно, где могут пройти переговоры Путина и Трампа в Эр-Рияде.