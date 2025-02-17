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Небензя назвал страны ЕС и Британию недоговороспособными

Небензя: ЕС и Британия недоговороспособны и не могут быть стороной переговоров
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John Minchillo/AP

Страны Европейского союза и Великобритания являются абсолютно недоговороспособными, поэтому не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания, приуроченного к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Его слова приводит ТАСС.

«Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев», — сказал дипломат.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и США должны будут определить, как запускать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, поскольку пока от американской стороны не назначен главный переговорщик.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в диалоге США и РФ в Эр-Рияде.

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