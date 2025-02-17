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Помощник президента РФ Ушаков заявил, что США еще не назначили переговорщика

Ушаков: России и США предстоит определить, как вести переговоры по Украине
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Depositphotos

Россия и Соединенные Штаты должны будут определить, как запускать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, поскольку пока от американской стороны не назначен главный переговорщик. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«Вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика», — сказал он.

Ушаков также сообщил, что в ходе встречи делегаций России и США в Эр-Рияде будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и Соединенными Штатами по украинскому кризису.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в диалоге США и РФ в Эр-Рияде.

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