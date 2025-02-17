Небензя предрек скорое завершение горячей фазы украинского конфликта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что с приходом к власти в США республиканцев появились перспективы скорейшего завершения горячей фазы украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания, приуроченного к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, Небензя заявил, что возможность превращения Украины в цивилизованное государство, где уважение прав всех граждан осуществляется без какой-либо дискриминации по политическим, языковым или национальным признакам, была потеряна.

«Господин председатель, все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру, наконец, активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться», — сказал постоянный представитель России при ООН.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее спецпосланник Трампа обсудил российско-украинский конфликт со странами НАТО.