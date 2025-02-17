Спецпосланник Трампа обсудил российско-украинский конфликт со странами НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что прибывший в понедельник в Брюссель спецпосланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог обсудил с представителями стран альянса мирное урегулирование, чтобы положить конец конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.

Рютте подчеркнул, что Келлог уже успел провести консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу о том, как достичь справедливого и прочного мира.

По мнению генсека НАТО, необходимо еще многое сделать, чтобы положить конец конфликту и обеспечить прочную безопасность для стран блока.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Келлог посетил линию фронта и лично пообщался с военными.

Также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью газете «Катимерини» заявил, что Европа должна быть за столом переговоров по урегулированию на Украине.

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Келлог заявил, что за столом мирных переговоров по Украине страны Европы могут «физически не присутствовать», однако интересы региона будут учтены.

Ранее Украина перечислила США красные линии в переговорах с Россией.