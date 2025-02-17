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В США представили вероятные гарантии безопасности для РФ и Украины

NYT опубликовала мнение экспертов о гарантиях безопасности для Киева и Москвы
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Команда экспертов во главе с профессором Кембриджского университета в сфере международного права Марком Веллером, который специализируется на мирных переговорах, представила, как могут выглядеть военные гарантии безопасности для Украины и России в случае мира. Мнение экспертов опубликовала газета New York Times.

Предложение Веллера и его коллег, в частности, предусматривает развертывание небольших миротворческих сил из 7500 человек. Их сформируют страны, которые приемлемы как для России, так и для Украины.

Также соглашение предусматривает немедленные санкции для страны, которая решит возобновить военные действия. В число прочего предлагается, чтобы на Украине не было иностранных войск, однако Киев может разместить небольшое количество иностранного техперсонала.

Веллер считает, что Украина должна ввести запрет на использование ракет с дальностью более 250 км. Страна сможет рассчитывать на вступление в Евросоюз, но не в НАТО. Эксперты считают, что компромисс неизбежен, поскольку сейчас у Украины почти нет шансов «обратить вспять недавние успехи России на поле боя». Это означает, что любая сделка повлечет за собой для Киева болезненные уступки.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о начале мирных переговоров. 18 февраля высокопоставленные представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии, представители ЕС и Украины на эту встречу не приглашены.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет решений США и России по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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