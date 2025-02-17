В Кремле рассказали, почему переговоры между РФ и США пройдут в Саудовской Аравии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга рассказал, почему для проведения переговоров между РФ и США была выбрана Саудовская Аравия.

По словам Пескова, Саудовскую Аравию упоминал президент США Дональд Трамп, когда говорил о возможном месте для проведения встреч на высшем уровне в рамках урегулирования российско-украинского конфликта.

«Это место в целом устраивает и американскую, и российскую сторону, было принято такое совместное решение», — отметил Песков.

До этого депутат Верховной рады Леся Василенко заявила, что Украина должна присутствовать за столом переговоров, поскольку диалог между Россией и Соединенными Штатами без участия Киева можно рассматривать лишь как «приквел» к мирному процессу.

По ее словам, если Украина не будет включена в запланированные переговоры, то обсуждения можно будет «рассматривать лишь как приквел к мирному процессу», который надеется осуществить Дональд Трамп.

Ранее бывший генсек НАТО пристыдил Трампа за общение с Путиным.