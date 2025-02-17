Зеленский отказался соглашаться с решениями США и России по Украине

Зеленский: я никогда не приму решений США и России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский публично объявил, что не примет никаких решений, заключенных между США и Россией по ситуации в его стране. Об этом он сказал в программе «Встреча с прессой», передает NBC.

«Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине. Никогда. И наш народ не примет», — сказал Зеленский.

Он добавил, что этот конфликт напрямую касается Украины.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

По данным газеты «Коммерсантъ», высокопоставленные представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии 18 февраля. Представители Европейского союза на встречу не приглашены.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Ермак не посетят встречу в Саудовской Аравии по Украине.