Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на международной выставке IDEX в Абу-Даби

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил российскую экспозицию на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ОАЭ осмотрел продукцию оборонно-промышленного сектора РФ в сопровождении директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

«Президенту показали экспортную версию танка Т-90МС «Прорыв», — говорится в сообщении.

Накануне глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби заявил, что в настоящее время портфель заказов Рособоронэкспорта превышает $60 млрд.

До этого генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что портфель заказов Рособоронэкспорта в 2024 году составил рекордные $57 млрд.

10 февраля Михеев заявил, что первый иностранный заказчик российских Су-57 получит свои самолеты в 2025 году. Им станет Алжир, который получит истребители в экспортной модификации.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.