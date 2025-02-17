Рособоронэкспорт сообщил о рекордном портфеле заказов

Портфель заказов Рособоронэкспорта в 2024 году составил рекордные $57 млрд. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Благодаря контрактной работе к концу 2024 года объем нашего портфеля заказов достиг очередной рекордной отметки в 57 миллиардов долларов и продолжает расти», — сообщил Михеев, который принимает участие в выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

Он добавил, что таких результатов удалось достичь благодаря активной маркетинговой кампании по продвижению продукции российского оборонно-промышленного комплекса. Среди хэдлайнеров российского ОПК на выставке были представлены в том числе БПЛА «Ланцет-Э» и истребитель пятого поколения Су-57.

10 февраля Михеев заявил, что первый иностранный заказчик российских Су-57 получит свои самолеты в 2025 году.

Им станет Алжир, который получит истребители в экспортной модификации.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.