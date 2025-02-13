Алжир подтвердил закупку истребителей Су-57Э у России

Алжир подтвердил, что покупает у России истребители пятого поколения Су-57Э. О соответствующей закупке сообщил государственный телеканал североафриканской страны, передает ТАСС.

Несколько арабоязычных ресурсов, в том числе портал Defense Arabic, подтвердили эту информацию.

Отмечается, что сейчас алжирские военные летчики проходят курсы подготовки к пилотированию истребителей.

Первые поставки Су-57Э Алжиру, как сообщается, запланированы на 2025 год. Количество приобретенных истребителей не известно.

10 февраля генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что первый иностранный заказчик российских Су-57 получит свои самолеты в 2025 году.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.