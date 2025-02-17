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Портфель заказов Рособоронэкспорта превысил $60 млрд

Чемезов: портфель заказов Рособоронэкспорта превысил $60 млрд
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Telegram-канал «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

В настоящее время портфель заказов Рособоронэкспорта превышает $60 млрд. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«У нас на сегодняшний день более $60 млрд портфель заказов. Это в определенной степени отложенный спрос», — сказал он.

Во время международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби глава «Ростеха» уточнил, что Россия старается выполнять эти заказы.

«Пока мы прежде всего это делаем для своей армии», — добавил Чемезов.

До этого генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что портфель заказов Рособоронэкспорта в 2024 году составил рекордные $57 млрд.

10 февраля Михеев заявил, что первый иностранный заказчик российских Су-57 получит свои самолеты в 2025 году. Им станет Алжир, который получит истребители в экспортной модификации.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.

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