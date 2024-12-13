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В США заявили об эффективности российского истребителя Су-57

MW: Су-57 эффективны в зонах с высокой концентрацией противовоздушной обороны

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Tingshu Wang/Reuters

Российские самолеты Су-57 показали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО) на Украине. Об этом пишет журнал Military Watch.

Согласно материалу издания, Су-57 продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности.

Незадолго до этого обозреватель журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт заявил в своей статье, что российский истребитель пятого поколения Су-57 хорошо показал себя в бою в ходе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что самолет может использоваться вне зоны действия систем противовоздушной обороны. Он также обратил внимание на то, что Су-57 уже применялся в реальных боевых условиях, однако его потенциал мог использоваться более эффективно.

В конце ноября другой обозреватель TNI Питер Сичиу писал, что возможная покупка Алжиром российских истребителей Су-57 станет угрозой для НАТО.

Ранее National Interest сообщил о «шоке» в НАТО из-за того, что войска РФ получают Су-35 и Су-57.

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