В Турции призвали Зеленского сесть за стол переговоров с РФ

Milliyet: Зеленскому надо прислушаться к Турции и не игнорировать Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прислушаться к советам властей Турции и сесть за стол переговоров с Россией. Об этом пишет турецкое издание Milliyet.

Автор статьи Абдуллах Каракуш считает, что Зеленскому нужно «открыть глаза и поговорить о том, как он решит проблему за столом переговоров».

«Другими словами, это тот посыл, который Турция пропагандировала с самого начала и передавала обеим сторонам. Надеюсь, на этот раз Зеленский прислушается к Турции», — говорится в публикации.

Если переговоры между Украиной и РФ начнутся, в выигрыше окажется весь мир, подчеркнул Каракуш.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.