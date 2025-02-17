Зеленский и Ермак не посетят встречу в Саудовской Аравии по Украине

WP: Зеленский и Ермак не поучаствуют во встрече РФ и США в Саудовской Аравии

Украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют принимать участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии. Об этом пишет газета Washington Post (WP), ссылаясь на источник.

«Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии», — сказано в сообщении.

Высокопоставленные представители США и России проведут встречу на текущей неделе в Саудовской Аравии. По информации газеты «Коммерсантъ», переговоры по Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.

16 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров. По словам американского лидера, он услышал от президента РФ о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Ранее госсекретарь США рассказал о своем отношении к переговорам Москвы и Вашингтона.