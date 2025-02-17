США намерены сначала отдельно поговорить с Россией и Украиной, а затем вместе

Соединенные Штаты планируют организовать отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, а затем провести совместные переговоры с обеими сторонами. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как сообщили два американских чиновника, сначала состоится встреча с Россией, затем с Украиной, после чего будут обсуждены совместные вопросы.

Высокопоставленные представители США и России проведут встречу на текущей неделе в Саудовской Аравии. По информации газеты «Коммерсантъ», переговоры по Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.

16 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров. По словам американского лидера, он услышал от президента РФ о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Ермак не посетят встречу в Саудовской Аравии по Украине.