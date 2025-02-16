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Захарова ответила на призыв главы МИД Эстонии «загнать в угол» Путина

Захарова ответила на слова Цахкне, призвавшего загнать в угол Путина
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкне, который призвал Европу «загнать в угол» президента России Владимира Путина на переговорах по Украине.

«Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов. Отличная позиция для маневра, спасибо, что «загнали», — написала она.

Помимо призыва «загнать в угол» Путина Цахкна 16 февраля сказал, что европейские лидеры должны действовать решительно относительно переговоров по российско-украинскому конфликту. По мнению политика, пришло время для «геополитического взросления» стран Европы и для того, чтобы они заняли особое место на новой карте мировых отношений.

В воскресенье Захарова заявила, что сравнение России с нацистской Германией, которое допустил президент Италии Серджо Маттарелла, будет иметь последствия. Она напомнила, что именно Италия была страной, где произошло зарождение фашизма, и итальянские военные находились в числе тех, кто нападал на СССР и уничтожал российский народ.

Ранее Захарова заявила, что без России никакой Европы нет.

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