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В МИД Эстонии призвали «загнать в угол» Путина

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что Европа должна загнать Путина в угол
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Global Look Press

Европа должна «загнать в угол» президента России Владимира Путина на переговорах по Украине, заявил глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает RT.

По его словам, европейские лидеры должны действовать решительно относительно переговоров по российско-украинскому конфликту.

До этого греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что Европа должна быть за столом переговоров по урегулированию на Украине.

По мнению политика, пришло время для «геополитического взросления» европейских стран и для того, чтобы они заняли особое место на новой карте мировых отношений.

Накануне на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что за столом мирных переговоров по Украине страны Европы могут «физически не присутствовать», однако интересы региона будут учтены.

По поводу планов президента США Дональда Трампа повысить экспортные тарифы на товары из ЕС премьер-министр сказал, что этот шаг не отвечает ни интересам Вашингтона, ни Евросоюза.

Ранее помощник Трампа оценил возможность урегулировать украинский конфликт на поле боя.

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