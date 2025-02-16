Захарова: без России никакой Европы нет

Захарова ответила Стуббу, что без России Европы нет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности стала «дипломатической какофонией».

«Вам, не Европе, а Западной Европе, надо взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, что Россия — это и есть Европа», — сказала она.

По ее словам, в РФ сохранены «истинные ценности, которые у себя дома были западноевропейцами уничтожены».

«Пока вы этого не сделаете, вместо концерта будет какофония», — добавила она.

16 февраля Стубб заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности стала «дипломатической какофонией». По мнению Стубба, Европе нужно активизироваться, «меньше разговоров и больше действий». Президент Финляндии подчеркнул, что европейские государства должны продемонстрировать Вашингтону свою стратегическую значимость с точки зрения обороны, что Европа нужна США.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Российские официальные лица не участвуют в Мюнхенской конференции с 2022 года. Одной из ключевых тем 61-й конференции стала ситуация на Украине.

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