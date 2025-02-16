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Захарова пообещала последствия президенту Италии за сравнение РФ с нацистской Германией

Захарова пообещала Маттарелле последствия за сравнение России с Третьим рейхом
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РИА Новости

Сравнение России с нацистской Германией, которое допустил президент Италии Серджо Маттарелла, будет иметь последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она напомнила, что Маттарелла на лекции в одном из учебных заведений провел исторические параллели между Россией и Третьим рейхом.

«Это никогда не будет оставлено без последствий», — сказала Захарова.

По ее словам, именно Италия была страной, где произошло зарождение фашизма, и итальянские военные были в числе тех, кто нападал на СССР и уничтожал российский народ.

«На каком основании это говорится в год 80-летия нашей победы?» — задалась вопросом дипломат.

После того как российский МИД выразил возмущение по поводу высказывания Маттареллы, общественные деятели и граждане Италии создали петицию, в которой принесли россиянам извинения за «недостойные слова» своего президента, добавила Захарова.

14 февраля Захарова назвала возмутительным и оскорбительным сравнение Маттареллы действий России в конфликте на Украине с Третьим рейхом. Она подчеркнула, что подобные «кощунственные измышления» от президента Италии странно и дико слышать, напомнив, что итальянцы хорошо знают, что такое фашизм.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о том, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну.

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