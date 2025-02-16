СМИ назвали дату, до которой Белый дом намерен добиться прекращения огня на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что представители администрации Трампа заявили европейским чиновникам, что планируют обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе.

Ряд официальных лиц также подчеркнул, что темы переговоров, которые должны начаться в Саудовской Аравии с высшими должностными лицами США и России, являются амбициозными, но потенциально нереалистичными.

Накануне сообщалось, что американскую делегацию на переговорах по подготовке встречи президентов США и России в Саудовской Аравии возглавят помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее на Западе раскрыли, кто войдет в российскую переговорную группу по Украине.