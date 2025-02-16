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СМИ назвали дату, до которой Белый дом намерен добиться прекращения огня на Украине

Bloomberg: Белый дом хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля
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Seth Herald/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что представители администрации Трампа заявили европейским чиновникам, что планируют обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе.

Ряд официальных лиц также подчеркнул, что темы переговоров, которые должны начаться в Саудовской Аравии с высшими должностными лицами США и России, являются амбициозными, но потенциально нереалистичными.

Накануне сообщалось, что американскую делегацию на переговорах по подготовке встречи президентов США и России в Саудовской Аравии возглавят помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее на Западе раскрыли, кто войдет в российскую переговорную группу по Украине.

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