Стало известно, кто возглавит делегацию США на переговорах по Украине

Американскую делегацию на переговорах по подготовке встречи президентов США и России в Саудовской Аравии возглавят помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, цель встречи — подготовка почвы и определение даты переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. Один из источников отметил, что большинство европейских стран еще не знают о шагах РФ и США по подготовке встречи. Официальные лица с Украины на ней тоже ожидаются, но и они «не полностью в курсе» происходящего между Москвой и Вашингтоном.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира. Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее на Западе раскрыли, кто войдет в российскую переговорную группу по Украине.