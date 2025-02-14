Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскрыли, кто войдет в российскую переговорную группу по Украине

Bloomberg: Нарышкин, Ушаков и Дмитриев представят РФ на переговорах по Украине
close
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин формирует «мощную команду с многолетним опытом стратегических переговоров» для обсуждения условий завершения конфликта на Украине с представителями президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, в состав команды войдут помощник президента РФ Юрий Ушаков, главный советник, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

До этого Трамп заявил, что представители России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Позже президент США рассказал, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча, посвященная урегулированию украинского конфликта. Обсуждение будет вестись между «должностными лицами высокого ранга».

Ранее посол предупредил о возможных попытках Украины сорвать диалог РФ и США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами