На Западе раскрыли, кто войдет в российскую переговорную группу по Украине

Bloomberg: Нарышкин, Ушаков и Дмитриев представят РФ на переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин формирует «мощную команду с многолетним опытом стратегических переговоров» для обсуждения условий завершения конфликта на Украине с представителями президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, в состав команды войдут помощник президента РФ Юрий Ушаков, главный советник, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

До этого Трамп заявил, что представители России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Позже президент США рассказал, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча, посвященная урегулированию украинского конфликта. Обсуждение будет вестись между «должностными лицами высокого ранга».

Ранее посол предупредил о возможных попытках Украины сорвать диалог РФ и США.