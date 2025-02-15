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Спецпосланник Трампа рассказал, как скоро США составят мирный план по Украине

Келлог: США могут скоро завершить разработку плана по Украине
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Carlos Barria/Reuters

Разработка плана США по мирному урегулированию конфликта на Украине может завершиться в ближайшее время. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по региону Кит Келлог, передает CNBC.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник рассказал, что ориентируется на президента Дональда Трампа, известного способностью быстро принимать решения.

«Сегодня он (Трамп. — «Газета.Ru») попросит вас выполнить эту работу, а завтра захочет узнать, почему этот вопрос не решен», — отметил Келлог.

Чиновник призвал дать США немного пространства и времени для разработки плана по урегулированию конфликта на Украине.

«Когда я говорю об этом, я имею в виду не шесть месяцев, а дни и недели», — уточнил он.

Во время конференции Келлог также допустил, что за столом мирных переговоров по Украине страны Европы могут «физически не присутствовать».

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира. Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее Трамп прервал связи с Евросоюзом на фоне переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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