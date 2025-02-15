Спецпосланник Трампа ждет от России уступок территорий при урегулировании на Украине

Келлог считает, что России придется уступить территории для мира на Украине

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что России придется пойти на территориальные уступки для урегулирования на Украине.

«Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — сказал чиновник.

Он отметил, что ожидает от РФ в будущем и «отказа от использования силы».

До этого Келлог допустил, что за столом мирных переговоров по Украине страны Европы могут «физически не присутствовать», но интересы региона будут учтены.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира. Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее Келлог рассказал, как скоро США составят мирный план по Украине.