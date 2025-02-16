Стармер заявил, что Британия поможет США и Европе остаться союзниками

Стармер: Британия будет работать над тем, чтобы США и Европа остались союзниками

Великобритания приложит усилия, чтобы США и Европа остались союзниками. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, сообщает Би-би-си.

«Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить единство США и Европы», — отметил он.

Стармер подчеркнул, что обе стороны не могут «допустить, чтобы какие-либо разногласия в [Североатлантическом] альянсе отвлекали» от внешних угроз.

«Мы столкнулись с той ситуацией в сфере национальной безопасности, которая складывается раз в поколение», — добавил премьер.

14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с критикой Евросоюза. Он заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также обратил внимание на то, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Кроме того, Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии.

Позже президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выступление Вэнса было блестящим. По его словам, речь вице-президента «восприняли очень хорошо».

Ранее в США заявили, что Трамп унизил Европу всего за три дня.