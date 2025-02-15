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Трамп назвал блестящим выступление Вэнса с критикой Евросоюза

Трамп сообщил, что речь Вэнса с критикой Евросоюза была блестящей
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Gaelen Morse/Reuters

Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности с критикой Евросоюза было блестящим. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Это была очень хорошая речь, на самом деле в полной мере блестящая», — отметил Трамп, комментируя критику Вэнса о цензуре и проблеме с иммиграцией в Европе.

Президент США подчеркнул, что речь Вэнса «восприняли очень хорошо».

В своей речи Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также обратил внимание на то, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Кроме того, Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии. Он подчеркнул, что подобные случаи ставят под сомнение приверженность Европы высоким стандартам устойчивости к внешним угрозам. По его мнению, способность демократии противостоять манипуляциям должна быть краеугольным камнем современных политических институтов.

Участники Мюнхенской конференции по безопасности прослушали речь Вэнса, в которой он критиковал Европу, практически без аплодисментов.

Ранее в Раде назвали плохим знаком отсутствие упоминаний Украины в речи Вэнса.

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