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В США заявили, что Трамп унизил Европу всего за три дня

Axios: Трамп унизил Европу всего за три дня
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп ошеломил и унизил Европу всего за три дня. Об этом пишет портал Axios.

В публикации отмечается, что такой эффект на Европу произвели прямые переговоры между США и Россией без участия Украины и стран Евросоюза, заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что ЕС должен взять ответственность за свою безопасность, а также ввод пошлин.

«Однако в пятницу на выступлении Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности ситуация приобрела особенно личный характер», — говорится в материале.

14 февраля вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковав текущее положение дел в странах — членах ЕС. В частности, он прокомментировал отмену выборов главы государства в Румынии и заявил, что подобные события ставят под сомнение устойчивость европейской демократии.

До этого президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совете безопасности РФ похвалили раскритиковавшего европейские страны Вэнса.

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