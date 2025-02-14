Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обратил внимание на ситуацию в Румынии, где в декабре были аннулированы итоги президентских выборов. Его слова передает РИА Новости.

«Согласно озвученным доводам, российская дезинформация, распространявшаяся в ходе кампании, могла повлиять на результаты голосования. Но позвольте спросить у европейских партнеров: вы действительно считаете, что Россия действует неправомерно, размещая подобные материалы? Безусловно, мы осуждаем такое вмешательство. Однако если демократическая система способна рухнуть из-за вбросов, на которые тратятся сотни тысяч долларов, о какой ее прочности может идти речь?» — заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что подобные случаи ставят под сомнение приверженность Европы высоким стандартам устойчивости к внешним угрозам. По его мнению, способность демократии противостоять манипуляциям должна быть краеугольным камнем современных политических институтов.

Повторные президентские выборы пройдут в Румынии 4 мая. Изначально они проходили в декабре прошлого года, однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания кандидата Кэлина Джорджеску якобы получала поддержку со стороны другого государства.

Ранее сообщалось, что учения НАТО в Румынии перенесут из-за выборов президента.