Вэнс: Россия и КНР не представляют угрозы для Европы, регион опасен сам для себя

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Трансляцию выступления вел Белый дом.

«‎Угроза внутри [Европы]»‎, — сказал вице-президент.

В частности, он обратил внимание на отмену второго тура выборов в Румынии на фоне победы в первом туре независимого кандидата. По словам Вэнса, такая угроза есть и в Германии. Политик также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена вопросом безопасности Евросоюза, однако вместе с тем в Белом доме убеждены, что сделка для украинского урегулирования может быть достигнута.

До этого Вэнс в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами анонсировал «шокирующую» сделку с Россией по Украине. В интервью The Wall Street Journal он также заявил, что намерен сказать союзным европейским лидерам, что они «душат свободу слова и демократию», не работая с правыми партиями.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».