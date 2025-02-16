В Южной Корее признались, что не ожидали подписания соглашения между Россией и КНДР

МИД Южной Кореи: Сеул не ожидал подписания договора между Москвой и Пхеньяном

В Южной Корее не ожидали подписания соглашения между Россией и КНДР о взаимной обороне. Об этом заявил министр иностранных дел Кореи Чо Тхэ Ёль на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА Новости.

«Мы не ожидали, что оно [соглашение] будет подписано, но это произошло», — отметил он.

По мнению министра, Пхеньян благодаря сотрудничеству с Москвой якобы «будет угрожать не только Южной Корее и Японии, но и США и другим странам».

В июне 2024 года президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря после обмена грамотами между заместителями глав МИД двух государств в Москве. Документ отвечает целям построения нового справедливого многополярного мира, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Ким Чен Ын заявил Белоусову, что Северная Корея всегда будет на стороне России.