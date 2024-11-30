Ким Чен Ын дал обещание России

Северная Корея всегда будет на стороне России. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на встрече с Министром обороны России Андреем Белоусовым, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын передал уважаемому Президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, правительству, армии и народу России теплые пожелания и еще раз подтвердил, что Пхеньян всегда будет с Москвой», — заявил Ким Чен Ын.

Лидер Северной Кореи добавил, что корейская армия, народ и правительство неизменно будут стоять на стороне России, которая борется против империализма Запада.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 29 ноября встретился с главой российского Министром обороны Андреем Белоусовым, который приехал в КНДР с визитом.

В июне президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Ранее Минобороны показало кадры прибытия министра Белоусова в Северную Корею.