Келлог раскрыл, чего требует завершение конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине требует всеобъемлющего плана урегулирования, а также совместной работы союзников. Об этом заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в ходе выступления на конференции в Мюнхене, трансляция которого велась на сайте мероприятия.

«Я считаю, если вы думаете, что можете продолжать насилие, чтобы выбраться из этой войны, то вы не сможете... Необходим всеобъемлющий план, планирование совместной работы союзников. Это будет всеобъемлющий план», — заявил он.

Келлог также отверг критику в адрес президента США Дональда Трампа после его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Спецпосланник главы Белого дома счел хорошим тот факт, что президенты созвонились, учитывая то, что их предшественник Трампа Джо Байден не контактировал с лидером РФ три года.

В свою очередь американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что американскую делегацию на переговорах по подготовке встречи президентов США и России в Саудовской Аравии возглавят помощник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Глава Белого дома заявил, что ждет визита российского лидера в США, также, по его словам, встреча глав двух государств может состояться в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский обиделся на вежливый характер диалога между США и Россией.