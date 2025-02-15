Зеленский заявил, что «не очень рад» вежливому диалогу между США и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад вежливому характеру диалога России и США. Своей позицией он поделился в ходе общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале Зеленского.

«Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», — заявил Зеленский.

Также политик в ходе выступления на Мюнхенской конференции назвал «спектаклем» желание президента России Владимира Путина видеть американского лидера Дональда Трампа на Дне Победы 9 мая в Москве.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Глава Белого дома заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее были названы возможные сроки встречи Трампа и Путина.