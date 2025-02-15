Спецпосланник Трампа ответил на критику Запада по поводу его звонка Путину

Келлог после звонка Трампа Путину заявил, что контакт нужен со всеми сторонами

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог отверг критику в адрес Дональда Трампа после его звонка российскому коллеге Владимиру Путину.

Чиновник счел хорошим тот факт, что политики созвонились с учетом того, что предшественник Трампа Джо Байден не контактировал с лидером РФ три года.

«И на самом деле, независимо от того, нравится вам это или нет, вы должны разговаривать и с противниками, и с друзьями», — сказал Келлог.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира. Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее Келлог заявил, что России придется уступить территории для мира на Украине.