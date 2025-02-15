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Спецпосланник Трампа ответил на критику Запада по поводу его звонка Путину

Келлог после звонка Трампа Путину заявил, что контакт нужен со всеми сторонами
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AP/РИА Новости

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог отверг критику в адрес Дональда Трампа после его звонка российскому коллеге Владимиру Путину.

Чиновник счел хорошим тот факт, что политики созвонились с учетом того, что предшественник Трампа Джо Байден не контактировал с лидером РФ три года.

«И на самом деле, независимо от того, нравится вам это или нет, вы должны разговаривать и с противниками, и с друзьями», — сказал Келлог.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира. Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее Келлог заявил, что России придется уступить территории для мира на Украине.

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