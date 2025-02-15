В Дании назвали «самый простой и дешевый» способ защитить Украину

Премьер Дании Фредериксен: лучшее, что можно дать Украине, — это членство в НАТО

Если бы Украина была членом НАТО, то там никогда не было бы боевых действий. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Лучшее, что можно дать Украине, будем честны, — это членство в НАТО. Если бы они были членом НАТО, у нас бы никогда не было войны на Украине», — сказала она.

По мнению премьера Дании, членство в НАТО является «самым дешевым и самым простым» путем для защиты стран.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе по итогам конфликта. По его словам, Запад должен обеспечить Киеву «лучшую позицию перед началом переговоров». При этом он отметил, что частью мирного соглашения не будет вступление Украины в НАТО.

До этого президент США Дональд Трамп согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

Ранее Зеленский предложил построить «другое НАТО».