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Зеленский предложил построить «другое НАТО»

Зеленский заявил, что Украине нужны условия для создания другого НАТО
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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев хотел бы получить условия, которые позволили бы создать «другое НАТО» с границами по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Трансляция его выступления велась на сайте конференции.

Он отметил, что не снимет вопрос членства Украины в альянсе с повестки дня, так как украинская сторона верит, что присоединение Киева к военной блоку является основой любых гарантий безопасности.

«А если не оно, то условия, которые позволяют нам построить другое НАТО прямо здесь, на Украине... Мое предложение — украинская восточная граница, белорусская восточная граница, восточные границы балтийских стран и восточная граница Финляндии имеют самые сильные линии безопасности», — сказал Зеленский.

Помимо «другого НАТО», украинский президент призвал создать «вооруженные силы Европы».

Он объяснил свою идею тем, что США могут отказать в военной поддержке континента.

Ранее в Нидерландах выступили против членства Украины в ЕС или НАТО.

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