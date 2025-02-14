Генсек Рютте: Украине никогда не обещали членство в НАТО по итогам конфликта

Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе по итогам конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РИА Новости.

По его словам, Запад должен обеспечить Киеву «лучшую позицию перед началом переговоров». При этом он отметил, что частью мирного соглашения не будет вступление Украины в НАТО.

«Украине никогда не обещали, что это будет частью», - сказал Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что переговоры об урегулировании ситуации на Украине должны сконцентрироваться на устойчивом мире.

14 февраля Рютте заявил, что на саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО.

До этого президент США Дональд Трамп подчеркивал, что переговоры еще не начались, но он выразил уверенность в том, что Украина не будет членом НАТО.

Кроме того, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

Ранее на Украине заявили, что не хотят отказываться от курса на вступление в НАТО.