«Замечательные украинские ресурсы». Трамп предлагает Киеву оружие в обмен на редкие металлы

Вопрос поддержки Украины со стороны США оказался в центре новых заявлений Дональда Трампа. Он предложил Киеву сделку: помощь в обмен на доступ к редкоземельным материалам. Эта инициатива перекликается с «планом победы», который Владимир Зеленский представил американским республиканцам еще до выборов 2024 года. Тем временем в Белом доме обсуждаются перспективы поставок оружия Киеву, а сам Зеленский подчеркивает, что переговоры о будущем Украины не могут вестись без ее участия.
Ресурсы в обмен на поддержку
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 февраля, заявил о готовности заключить соглашение с Украиной, предоставив ей поддержку в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп отметил, что Соединенные Штаты вложили в помощь Киеву больше средств, чем европейские союзники, и Вашингтон должен получить встречные гарантии.
«Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов», — сказал Трамп.
По его утверждению, Киев выразил готовность к соглашению, по которому Украина предоставит США доступ к критически важным элементам, используемым в высокотехнологичной промышленности.
«Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, — подчеркнул Трамп (цитата по Associated Press). — Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а у них есть замечательные ресурсы. Мы хотим получить их в качестве обеспечения. И они готовы это сделать».
«План победы» Зеленского
Инициатива о совместной разработке редких минералов ранее была представлена в рамках «плана победы», который президент Украины Владимир Зеленский предложил Трампу и республиканским конгрессменам еще до выборов в США, в октябре 2024 года. Как писала Financial Times (FT), этот пункт, наряду с предложением о частичной замене американских войск в Европе украинскими подразделениями, заинтересовал Трампа.
Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил, что речь идет, в частности, о месторождениях лития и титана. Помимо сотрудничества в сфере критических ресурсов и замещения американского контингента, «план победы» включает приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны и размещение «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».
Зеленский: переговоры без Украины неприемлемы
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил Associated Press, что любые обсуждения между США и Россией без участия Киева недопустимы.
«Они могут иметь свои двусторонние отношения, но говорить об Украине без нас — опасно для всех», — сказал Зеленский.
Он сообщил, что его команда контактировала с администрацией Трампа, однако пока обсуждения носят общий характер.
«Я уверен, что в ближайшее время состоятся личные встречи для выработки детальных договоренностей. Нам нужно больше работать над этим», — добавил президент Украины.
Приостановка и возобновление поставок оружия
На фоне обсуждений поддержки Киева в последние дни произошла краткосрочная приостановка поставок американского оружия на Украину, однако в выходные они были возобновлены. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника.
Во время паузы администрация Трампа обсуждала свою дальнейшую политику в отношении Украины.
По информации агентства, поставки продолжились после того, как Белый дом пересмотрел первоначальную оценку, предполагавшую полное прекращение помощи Киеву.
В администрации Трампа существуют разногласия по поводу объемов и сроков военной поддержки. Часть команды президента считает, что Вашингтон должен сократить поставки, а другие выступают за сохранение поддержки Киева в ограниченном формате.
До смены власти в США предыдущая администрация Джо Байдена одобрила более $1 млрд на поставки оружия Украине, включая экстренные поставки из американских запасов. Некоторые вооружения продолжают поступать в рамках ранее заключенных контрактов, несмотря на отсутствие новых объявленных пакетов помощи со стороны Трампа.
Россия неоднократно критиковала военную помощь Киеву, заявляя, что она не изменит исхода конфликта, а лишь затянет боевые действия. Москва также выступает категорически против вступления Украины в НАТО и рассматривает это как угрозу своей безопасности.