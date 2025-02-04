«Замечательные украинские ресурсы». Трамп предлагает Киеву оружие в обмен на редкие металлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, Украина уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации Трампа по поводу объемов помощи. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия.

Вопрос поддержки Украины со стороны США оказался в центре новых заявлений Дональда Трампа. Он предложил Киеву сделку: помощь в обмен на доступ к редкоземельным материалам. Эта инициатива перекликается с «планом победы», который Владимир Зеленский представил американским республиканцам еще до выборов 2024 года. Тем временем в Белом доме обсуждаются перспективы поставок оружия Киеву, а сам Зеленский подчеркивает, что переговоры о будущем Украины не могут вестись без ее участия.

Ресурсы в обмен на поддержку

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 февраля, заявил о готовности заключить соглашение с Украиной, предоставив ей поддержку в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп отметил, что Соединенные Штаты вложили в помощь Киеву больше средств, чем европейские союзники, и Вашингтон должен получить встречные гарантии.

«Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов», — сказал Трамп.

По его утверждению, Киев выразил готовность к соглашению, по которому Украина предоставит США доступ к критически важным элементам, используемым в высокотехнологичной промышленности.

«Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, — подчеркнул Трамп (цитата по Associated Press). — Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а у них есть замечательные ресурсы. Мы хотим получить их в качестве обеспечения. И они готовы это сделать».

«План победы» Зеленского

Инициатива о совместной разработке редких минералов ранее была представлена в рамках «плана победы», который президент Украины Владимир Зеленский предложил Трампу и республиканским конгрессменам еще до выборов в США, в октябре 2024 года. Как писала Financial Times (FT), этот пункт, наряду с предложением о частичной замене американских войск в Европе украинскими подразделениями, заинтересовал Трампа.

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Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил, что речь идет, в частности, о месторождениях лития и титана. Помимо сотрудничества в сфере критических ресурсов и замещения американского контингента, «план победы» включает приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны и размещение «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

Зеленский: переговоры без Украины неприемлемы

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил Associated Press, что любые обсуждения между США и Россией без участия Киева недопустимы.

«Они могут иметь свои двусторонние отношения, но говорить об Украине без нас — опасно для всех», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что его команда контактировала с администрацией Трампа, однако пока обсуждения носят общий характер.

«Я уверен, что в ближайшее время состоятся личные встречи для выработки детальных договоренностей. Нам нужно больше работать над этим», — добавил президент Украины.

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Приостановка и возобновление поставок оружия

На фоне обсуждений поддержки Киева в последние дни произошла краткосрочная приостановка поставок американского оружия на Украину, однако в выходные они были возобновлены. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника.

Во время паузы администрация Трампа обсуждала свою дальнейшую политику в отношении Украины.

По информации агентства, поставки продолжились после того, как Белый дом пересмотрел первоначальную оценку, предполагавшую полное прекращение помощи Киеву.

В администрации Трампа существуют разногласия по поводу объемов и сроков военной поддержки. Часть команды президента считает, что Вашингтон должен сократить поставки, а другие выступают за сохранение поддержки Киева в ограниченном формате.

До смены власти в США предыдущая администрация Джо Байдена одобрила более $1 млрд на поставки оружия Украине, включая экстренные поставки из американских запасов. Некоторые вооружения продолжают поступать в рамках ранее заключенных контрактов, несмотря на отсутствие новых объявленных пакетов помощи со стороны Трампа.

Россия неоднократно критиковала военную помощь Киеву, заявляя, что она не изменит исхода конфликта, а лишь затянет боевые действия. Москва также выступает категорически против вступления Украины в НАТО и рассматривает это как угрозу своей безопасности.