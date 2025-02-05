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Политолог: США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России

Политолог Баширов: США не смогут добывать ископаемые на Украине без согласия РФ
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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

США не смогут добывать полезные ископаемые на Украине без согласия России. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог Марат Баширов. Он подчеркнул, что Киев и его западные партнеры могут строить любые планы, но решающее слово за Москвой.

«Без нашего согласия никакой разработки редкоземельных металлов не будет. Не важно, контролируем мы какое-то месторождение или нет. Мы просто этого не позволим сделать, у нас есть разные методы», — сказал эксперт.

Он добавил, что ни один бизнес не будет вкладываться в украинские проекты, пока продолжаются боевые действия.

Президент США Дональд Трамп говорил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Однако, по мнению главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, украинский лидер Владимир Зеленский обманывает Трампа, предлагая Штатам полезные ископаемые, поскольку разведданных о таких ресурсах с экономически оправданной стоимостью в стране почти не осталось.

Ранее политолог назвал отличие в подходах Байдена и Трампа к Украине.

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