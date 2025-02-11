Трамп допустил, что Украина может стать Россией

Украина когда-нибудь может стать Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Они [власти Украины] могут заключить сделку [c Вашингтоном], могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией», — отметил он.

Глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше $300 млрд.

«Я хочу их [вложенные средства] назад», — добавил президент США.

Трамп обратил внимание на то, что намерен получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Позже Зеленский заявил, что Киев готов предложить президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Президент Украины обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.