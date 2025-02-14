Речи Вэнса на Мюнхенской конференции почти не аплодировали

На Мюнхенской конференции не аплодировали Вэнсу, когда он отчитывал политиков ЕС

Участники Мюнхенской конференции по безопасности прослушали речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса, в которой он критиковал Европу, практически без аплодисментов. Об этом свидетельствует трансляция мероприятия.

Аудитория аплодировала в начале выступления, когда Вэнс заявил, что любит Мюнхен и молится за всех, кому «было причинено зло в этом сообществе».

«Надеюсь, это не последние аплодисменты мне», — сказал он.

Но затем его речь почти не сопровождалась аплодисментами, лишь скромными.

В своей речи Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Ранее Вэнс заявил, что готов приехать в Россию для переговоров по Украине.