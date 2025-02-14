Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде назвали плохим знаком отсутствие упоминаний Украины в речи Вэнса

Депутат Рады Гончаренко увидел плохой знак для Украины в речи Вэнса
close
Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал плохим для Киева знаком, что вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции ни слова не сказал об Украине. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

«В своей речи Вэнс ничего не сказал о войне и Украине. Это плохой звонок для нас. Глобально Украина рассматривается США как такой же вассал, как и ЕС, но еще более проблемный», — заявил он.

Гончаренко считает, что Украина находится в очень сложной ситуации и никто ей не поможет, кроме нее самой.

Он отметил, что европейцы во время речи Вэнса «пересматривались и вообще ничего не понимали».

Участники Мюнхенской конференции по безопасности прослушали речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса, в которой он критиковал Европу, практически без аплодисментов. В своей речи Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Ранее Зеленский и Ермак проигнорировали журналистов после Мюнхенской конференции.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами