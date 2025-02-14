В Раде назвали плохим знаком отсутствие упоминаний Украины в речи Вэнса

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал плохим для Киева знаком, что вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции ни слова не сказал об Украине. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

«В своей речи Вэнс ничего не сказал о войне и Украине. Это плохой звонок для нас. Глобально Украина рассматривается США как такой же вассал, как и ЕС, но еще более проблемный», — заявил он.

Гончаренко считает, что Украина находится в очень сложной ситуации и никто ей не поможет, кроме нее самой.

Он отметил, что европейцы во время речи Вэнса «пересматривались и вообще ничего не понимали».

Участники Мюнхенской конференции по безопасности прослушали речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса, в которой он критиковал Европу, практически без аплодисментов. В своей речи Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Ранее Зеленский и Ермак проигнорировали журналистов после Мюнхенской конференции.