Трамп разрешил Зеленскому звонить ему «в любое время»

Зеленский признался, что Трамп дал ему номер и разрешил звонить «в любое время»

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что американский президент Дональд Трамп дал ему номер и разрешил звонить «в любое время». С таким заявлением он выступил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

О прямой связи с Трампом Зеленский заявляет с июля 2024 года.

До этого Зеленский назвал разговор Путина и Трампа угрозой всему миру.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После беседы с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее в США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине.