В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине

Axios: Трамп во время звонка заявил Зеленскому о желании Путина заключить сделку

Президент США Дональд Трамп рассказал Владимиру Зеленскому во время беседы о желании российского лидера Владимира Путина заключить сделку. Об этом пишет портал Axios.

«И спросил, по-прежнему ли Зеленский настроен на ее заключение. Зеленский ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку...» — говорится в публикации.

По данным портала, Зеленский выразил более скептическое мнение о намерениях президента России, заявив, что у Трампа якобы «есть свои рычаги давления на Путина».

Трамп же ответил, что понимает обеспокоенность украинского президента по поводу своего разговора с Путиным. Глава Белого дома подчеркнул, что иного пути нет, если Зеленский действительно хочет, чтобы дипломатические усилия увенчались успехом.

Среди прочего Axios отмечает, что американский лидер также сообщил Зеленскому, что его предстоящая встреча с вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет иметь огромное значение для запуска дипломатического процесса.

13 февраля американский президент заявил журналистам в Белом доме, что должностные лица высокого уровня из России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Глава Белого дома также сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что правильней было сначала позвонить российскому коллеге, а Зеленскому. По словам американского президента, сначала надо было выяснить, хочет ли Россия заключить сделку. Глава Белого дома подчеркнул, что знал, что Зеленский этого желает.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что диалог об урегулировании украинского конфликта невозможен без обсуждения темы безопасности России, из-за чего и началась специальная военная операция.

Ранее посол предупредил о возможных попытках Украины сорвать диалог РФ и США.