Зеленский прокомментировал разговор Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Дать оценку переговорам его попросили на Мюнхенской конференции, пишет РИА Новости.

«Я думаю, риска для США нет... Я думаю, риск есть для всего мира... Я думаю, нам грозит намного больше рисков, чем США, при всем уважении. Всем нам, вместе со всеми «большими парнями», — заявил он.

Зеленский не стал уточнять, какие страны он имеет ввиду под «большими парнями».

Зеленский в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что единственный россиянин, с которым он готов встретиться для завершения военного конфликта — это Путин.

Также Зеленский во время конференции в Мюнхене сказал, что США никогда не видели Украину в НАТО и не хотели видеть ее в альянсе.

Ранее Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за исторических аналогий.