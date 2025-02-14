Обещания экс-президента США Джо Байдена Киеву по гарантиям безопасности «испарились» при администрации нового американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета Times со ссылкой на члена Европейского парламента (ЕП) Рихарда Колса.

«Колс предупредил, что предыдущие обещания и гарантии безопасности Киеву, предоставленные <...> Байденом, «неожиданно испарились» при новой американской администрации», — пишет издание.

Европейский парламентарий также указал на то, что планы Трампа по переговорам «бросили под танк» Украину. Колс подчеркнул, что Киев должен быть за столом переговоров, а не на нем.

До этого экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинские граждане «даже представить себе не могут реальный объем катастрофы», который ожидает их на фоне переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой.

В свою очередь британская газета The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что Украину «отымели». По его словам, конфликт будет решен без участия официального Киева в переговорном процессе.

Ранее Медведчук сообщил о скором распаде Украины.