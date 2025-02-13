Украинские граждане «даже представить себе не могут реальный объем катастрофы», который ожидает их на фоне переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале.

Политик выразил мнение, что «раздел» страны был согласован еще до прихода к власти Трампа.

«Я смотрю, многих немножко удивило, что нас начали делить, как забитого бизона», — подчеркнул Арестович.

Экс-советник добавил, что европейские политики будут «изображать цивилизованных еще пару месяцев», после чего присоединятся к разделу Украины. В то же время политик отметил, что для Украины еще не все потеряно и есть возможность контригры. При этом детали плана Арестович не стал раскрывать.

До этого британская газета The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что Украину «отымели». По его словам, конфликт будет решен без участия официального Киева в переговорном процессе.

В свою очередь глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что соседствующие с Украиной государства уверены в ее скором распаде. В качестве примера автор статьи привел слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, который заявлял, что Украину в скором времени ждет раздел.

Ранее в Раде призвали провести ревизию полезных ископаемых.